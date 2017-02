Reconnaissez-vous ce pirate et enfant de star qui fête ses 34 ans ?

Née le 1ᵉʳ février 1983 à Paris, cette jeune intrépide qui se la joue pirate est devenue une actrice. Une telle photo aurait pu le laisser entendre assez clairement. Les bras sur les hanches, une fausse barbe et des tatouages au feutre, un oeil bandé et un bandana sur le crâne, notre pirate en herbe pouvait inspirer de bons espoirs à ses parents. D'autant qu'ils sont aussi connus dans le monde du show-business. D'un côté, Josiane, une femme à la verve reconnaissable entre toutes qui a connu le succès avec sa bande de potes du lycée de Neuilly, de l'autre Philippe, un sculpteur français d'art contemporain, dessinateur et peintre dont le grand frère s'appelle Richard et est lui aussi un grand acteur.

Avec de tels parents, cette jeune fille ne pouvait que briller, un jour, sous le feu des projecteurs. Et elle ne tardera. À 8 ans, elle avait déjà fait sa première apparition dans Ma vie est un enfer, un film réalisé par sa mère dans lequel elle donne la réplique à son oncle. Une famille dont elle finira par se détacher en volant de ses propres ailes. Elle devra attendre 2004 et le succès grâce à deux rôles d'adolescente ronde et complexée, Comme une image et La Première Fois que j'ai eu 20 ans. Très habile en comédie – telle mère, telle fille –, elle se distingue dans Il était une fois dans l'oued, Nos jours heureux, Vilaine et Joséphine, film qui la consacrera. Cette actrice n'est autre que Marilou Berry !