Reconnaissez-vous cette actrice à la bouille trop mignonne ?

Aujourd'hui âgée de 41 ans, la propriétaire de cette adorable petite bouille aurait été immortalisée en 1979 (elle avait alors 3 ans), à en croire son post Instagram. Et si la jolie fillette que voilà vous paraît très photogénique, c'est probablement parce que c'est inscrit dans ses gènes. Petite-fille d'un journaliste et de la première speakerine de la RTF, fille d'un célèbre présentateur et chroniqueur et d'une réalisatrice et graphiste, ce petit bout de chou a, comme ses parents, choisi la lumière en devenant actrice et animatrice.

Titulaire d'un bac L, la jeune brunette s'est révélée au cinéma en 1998 dans le film Un frère de Sylvie Verheyde, pour lequel elle a obtenu un César du meilleur espoir féminin. Entre théâtre, publicité et 7e art (La Science des rêves, Les Amants du Nil, Le Scaphandre et le Papillon), elle a également réalisé des courts métrages et, comme son papa, a joué les animatrices avec La Musicale.

Côté coeur, elle s'est mariée avec Sinclair au début des années 2000, avec lequel elle a eu une fille, Nina, née le 9 octobre 2002, avant de trouver à nouveau l'amour avec Jamie Hewlett (Gorillaz), avec qui elle est mariée depuis 2011.

Il s'agit bien sûr d'Emma de Caunes !