Reconnaissez-vous cette adorable fillette devenue chanteuse à succès ?

Différente de la journée du 8 mars qui célèbre les femmes, depuis 2012, on "fête" également, la Journée internationale de la fille. Le rendez-vous est donné chaque 11 octobre dans le but de promouvoir les droits fondamentaux des filles, mettre en évidence les inégalités de genre qui subsistent entre filles et garçons et faire de l'éducation pour toutes un enjeu majeur. Une journée pour mobiliser, ce que les stars font avec bon coeur.

Cette jeune femme est l'une de ces personnalités qui n'ont pas hésité à aller chercher dans les archives pour retrouver de vieilles photos d'elles, quand elles étaient des filles avant de devenir des femmes. Cette fillette adorable est née en 1996 dans le Pas-de-Calais. Elle se lance dans le chant, sa passion, grâce au soutien de sa nourrice, Monique. En 2009, à tout juste 12 ans, elle se lance dans l'émission L'École des stars, diffusée sur Direct 8.

Mais ce n'est que quatre ans plus tard, dans une autre émission télévisée, que la jeune fille se révèle. Cette émission, c'est The Voice. Après avoir touché le public en interprétant le titre Imagine en hommage à son père décédé juste avant la diffusion du programme, elle se hisse jusqu'en demi-finale, coachée par Louis Bertignac.

Le télé-crochet sera un propulseur de carrière pour la pétillante blonde qui, paradoxalement, va également se tourner vers le cinéma avec La Famille Bélier, où elle laisse entendre son timbre. Sa performance lui permet de décrocher un César du meilleur espoir féminin. Cette fillette n'est autre que Louane Emera, dont le deuxième album, Louane, est sorti en novembre 2017.