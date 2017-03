Reconnaissez-vous cette adorable fillette devenue une star à Hollywood ?

Aujourd'hui âgée de 39 ans, cette fillette devenue une actrice plébiscitée à Hollywood est née à Sonoma, en Californie. Son père, Michael, était musicien de rock, et sa mère, Jerri était une chef cuisinière végétalienne. Derrière le côté angélique de la fillette se cache pourtant une enfance plutôt douloureuse. Ses parents étaient adolescents à sa naissance en 1977. Depuis, elle a aussi renié son père qui ne figure d'ailleurs pas sur son certificat de naissance. Plus tard, elle a raconté : "Je n'ai pas grandi avec beaucoup d'argent, et nous avons été expulsés quelques fois quand j'étais enfant. Une fois même, je rentrais de l'école et quelqu'un avait bloqué nos portes."

C'est à l'âge de 7 ans qu'elle a commencé à développer un intérêt certain pour le jeu et le théâtre. Celle qui parfois séchait des cours pour lire du Shakespeare finira par débuter sur les planches en 1998 dans une adaptation de Roméo et Juliette, avant d'être poussée à auditionner à la prestigieuse Juilliard School de New York où elle obtient une bourse d'étude financée par Robin Williams. Pourtant, à la sortie de l'école, revenue en Californie, la jeune comédienne va enchaîner échecs et tout petits rôles, apparaissant dans Urgences, Veronica Mars... C'est au théâtre, sous la direction d'Al Pacino, qu'elle connaîtra son premier grand succès en incarnant l'héroïne dans Wild Salomé.

À 30 ans, elle débute enfin au cinéma avec Jolene (2008), un long métrage qui suit la vie d'une adolescente abusée sexuellement au cours d'une décennie. Mais c'est en 2011 qu'elle accède à la renommée internationale avec pas moins de six films. Ennemis jurés, Take Shelter, The Tree of Life, La Couleur des Sentiments, Wild Salomé et Killing Fields... Vous l'avez deviné, cette jolie petite fille n'est autre que Jessica Chastain, souvent considérée comme la plus belle rousse du septième art.

La star, qui est aujourd'hui à l'affiche de Miss Sloane, tourne actuellement The Death and Life of John F. Donovan de Xavier Dolan et sera bientôt dans The Zookeeper's Wife de Niki Caro.