Reconnaissez-vous cette charmante ado qui a bien grandi ?

Mercredi 14 juin, le Los Angeles Film Festival accueillait l'avant-première du film The Book of Henry. Sur le tapis rouge, une jolie jeune fille a attiré les regards et son visage n'est sans doute pas inconnu des plus attentifs...

Craquante dans une robe rouge et perchée sur des talons, la chevelure tombant avec élégance et un large sourire aux lèvres, ce petit brin de femme a fait crépiter les flashs des appareils photos. Cette jolie jeune fille n'est pas inconnue du grand public puisqu'il s'agit de Maddie Ziegler, la formidable danseuse de nombreux clips désormais cultes (Chandelier, Elastic Heart, Big Girls Cry, Cheap Thrills et plus récemment The Greatest) de la chanteuse Sia. Mais force est de constater qu'elle a bien changé, ses centimètres et ses nouveaux traits du visage en témoignent !

Maddie Ziegler a choisi de se lancer dans le cinéma il y a deux ans et se retrouve désormais à l'affiche de The Book of Henry, en salles le 16 juin aux États-Unis.

Thomas Montet