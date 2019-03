Reconnaissez-vous cette star de la chanson ?

Sur son compte Instagram, cette star de la chanson a partagé plusieurs photos d'elle et a surpris ses followers en affichant un look totalement nouveau : cheveux coiffés-décoiffés peroxydés et barbe fournie de la même couleur. Un style qui change alors qu'il y a quelques semaines on pouvait la voir... chauve.

C'est pour les besoins du clip de la chanson Hit Me que cette chanteuse a opté pour un nouveau style. "J'adore être blonde", a-t-elle commenté en légende d'une photo sur Instagram. Sur une autre, tirée de son clip, on la voit le visage luisant et les cheveux plaqués par du gel. Il faut dire que lorsqu'elle a été découverte par le grand public, en 2015, elle affichait de longs cheveux bruns, lisses. Après cela, elle a fait quelques petites expériences capillaires mais moins radicales que celle-ci.

Femme à barbe, cette "particularité" lui a valu une attention médiatique importante et l'a menée jusqu'à la victoire à l'Eurovision, portée par le titre Rise Like a Phoenix. De son vrai nom Thomas Neuwirth, vous aurez peut-être reconnu la chanteuse autrichienne... Conchita Wurst !