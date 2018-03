Red Sparrow : Jennifer Lawrence doit "préserver son innocence"

Jennifer Lawrence est de retour sur les grands écrans avec un thriller réalisé par Francis Lawrence, le réalisateur des trois derniers opus d'Hunger Games. Prévu pour le 4 avril, Red Sparrow voit une jeune ballerine, dont la carrière est brisée nette après une chute, être recrutée contre sa volonté par les services secrets russes. Entraînée à utiliser ses charmes et son corps comme des armes, elle découvre l'ampleur de son nouveau pouvoir et devient rapidement l'un de leurs meilleurs agents. Sa première cible est un agent infiltré de la CIA en Russie. Entre manipulation et séduction, un jeu dangereux s'installe entre eux.

Matthias Schoenaerts, Joel Edgerton,Charlotte Rampling, Jeremy Irons, Mary-Louise Parker ou encore Joely Richardson font partie du casting.

En marge de cette sortie, nous vous proposons de découvrir un extrait où le personnage de J-Law fait ses adieux à sa mère, laquelle lui demande de "préserver son innocence" à n'importe quel prix...