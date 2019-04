Reem Kherici enceinte dans une robe moulante : une future maman épanouie

Âgée de 36 ans, Reem Kherici écrit désormais un nouveau chapitre de sa vie. La vedette française qui bouillonne d'énergie est à l'affiche depuis le 16 janvier du long métrage Holy Land d'Amanda Sthers. Infatigable, l'actrice et réalisatrice va devoir faire de la place à l'arrivée prochaine de son bébé, avec qui elle partagera, sans doute, sa passion pour son métier. On ne connaît pas l'identité du futur papa, l'artiste, ex de Stéphane Rousseau et Philippe Lacheau, préférant garder son jardin secret.

Pour débuter le mois d'avril, Reem Kherici a donc choisi le nouveau film d'Hugo Gélin, Mon inconnue. L'histoire de Raphaël qui se retrouve plongé dans un monde où il n'a jamais rencontré Olivia, la femme de sa vie. Comment va-t-il s'y prendre pour reconquérir sa femme ? François Civil et Joséphine Japy incarnent les premiers rôles de cette comédie romantique qui nous évoque à la fois Un jour sans fin et Amour et Amnésie.