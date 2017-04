Reem Kherici et son ex Stéphane Rousseau : "Si on est droit, ça se passe bien"

Près de quatre ans après la sortie de son premier long métrage Paris à tout prix, Reem Kherici signe son grand retour au cinéma devant et derrière la caméra avec son nouveau film, Jour J (sortie prévue le 26 avril).

Dans cette comédie pétillante et déjantée où elle donne notamment la réplique à Julia Piaton (qui attend actuellement son premier enfant), Nicolas Duvauchelle et Chantal Lauby, l'actrice et réalisatrice de 34 ans interprète le rôle de Juliette, une organisatrice de mariages contrainte de préparer les noces de son amant. Interviewée cette semaine par nos confrères du magazine Voici, Reem Kherici a profité de cette actualité pour évoquer sa propre vision du mariage. "Ce qui me plaît dans le mariage, c'est la demande. Le garçon qui s'est creusé la tête pour imaginer un petit scénario. La fête, je trouve ça joli, parce qu'on rassemble des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. C'est une fois dans sa vie. Et même si c'est trois ou quatre fois, pourquoi pas", a-t-elle confié.

Après avoir admis qu'elle faisait "partie de celles qui ont peur de s'engager" et qu'elle ne prévoyait pas de se convoler dans l'immédiat, la pétillante brune de l'ex-Bande à Fifi (également composée de Philippe Lacheau, Tarek Boudali, Julien Arruti et Pascal Boisson) s'est livrée sur sa relation avec son ex-compagnon, l'acteur québécois Stéphane Rousseau, qu'elle dirige de nouveau dans Jour J. Selon Reem Kherici, rien de plus facile que de diriger son ancien petit ami lorsque les rapports sont au beau fixe. "Il n'y a rien de compliqué. Je garde de très bons rapports avec les gens que j'ai aimés. Si on est droit, en général, ça se passe bien", a-t-elle conclu.

Pour rappel, les deux comédiens, qui se sont fréquentés pendant quatre ans entre 2010 et 2014, avaient déjà partagé l'affiche des films Fatal (2010) et Paris à tout prix (2013).