Reem Kherici retrouve son "Fifi" adoré et sa bande face à Jeanne Balibar

Parce qu'il n'y a pas que la taille qui compte. Le cinéma, ce n'est pas que des longs métrages. C'est aussi des courts, auxquels de nombreux grands cinéastes et acteurs du septième art se sont essayés et qui les ont révélés. Ainsi, du 14 au 20 mars se tiendra partout en France La Fête du court métrage, un rendez-vous durant lequel seront projetés plus de 180 films dans 30 villes ambassadrices avec également ateliers, conférences, animations et rencontres au menu.

Ce mercredi 14 mars, pour le lancement à Paris de cet événement, plusieurs stars ont répondu à l'appel. En tête de liste, La Bande à Fifi emmenée par Philippe Lacheau. Le réalisateur de Babysitting sait de quoi il parle, lui qui faisait des petits films fabriqués main durant son adolescence, avec ses potes, avant de connaître aujourd'hui le succès dans le format long. Tarek Boudali et Julien Arruti étaient de la partie, mais également la belle Reem Kherici, seule fille de la bande.

La réalisatrice de Paris à tout prix et Jour J était absolument radieuse dans son immanquable manteau rouge, affichant son sourire divin aux côtés du tandem N°1 de la comédien française, Olivier Nakache et Eric Toledano. Le metteur en scènes des Taxi 2, 3 et 4, Gérard Krawczyk, était également présent, tout comme Patrick Bouchitey, et la jeune garde du cinéma français avec notamment Simon Bouisson (Wei or Die), Alice Vial (César du meilleur court métrage avec Les Bigorneaux), Vianney Lebasque (Les Petits Princes) ou encore Ladj Ly, dont le court métrage Les Misérables avait fait sensation. Ce dernier a posé avec Jeanne Balibar, la meilleure actrice des César 2018, et non loin de Lolita Chammah (la fille d'Isabelle Huppert), la productrice Sylvie Pialat ou encore les réalisatrices Claire Denis, Julie Bertolucci et Claire Simon.