Reem Kherici, Valérie Donzelli, Elsa Zylberstein... face au grand favori des César

Le Prix Daniel Toscan du Plantier 2018, qui distingue le meilleur producteur français de l'année, a été décerné le 26 février à Marie-Ange Luciani et Hugues Charbonneau, producteurs de 120 Battements par minute, l'un des grands favoris pour les César, a annoncé l'Académie des arts et techniques du cinéma. Une belle annonce qui a été faite devant plusieurs personnalités françaises du 7e art telles que les réalisatrices et actrices Valérie Donzelli (La guerre est déclarée) et Reem Kherici (Jour J), les comédiennes Elsa Zylberstein et Stéfi Celma ou encore la ministre de la Culture Françoise Nyssen et le maître de cérémonie de cette 43e édition des César qui se tiendra le 2 mars, Manu Payet.

Grand prix du jury au dernier Festival de Cannes, 120 Battements par minute, fresque de Robin Campillo sur les années Act Up, et Au revoir là-haut d'Albert Dupontel, adaptation du prix Goncourt 2013 sur le destin de deux hommes pendant et après la Première Guerre mondiale, ont engrangé respectivement 13 et 12 nominations aux César.

Hommage au producteur emblématique du cinéma français disparu en 2003, le prix Daniel Toscan du Plantier récompense chaque année l'audace, l'éclectisme et l'esthétisme dans la production, à l'initiative de l'Académie des Arts et Techniques du cinéma qui organise les César, décernés vendredi soir en direct et en clair sur Canal+.

Marie-Ange Luciani et Hugues Charbonneau (Les Films de Pierre) ont été désignés par un collège de 1 171 votants, formés par les membres de l'Assemblée générale des César et tous les artistes et techniciens ayant fait l'objet d'une nomination depuis 2008. Les Films de Pierre ont également produit Eastern Boys, J'aime regarder les filles, YSL et Pierre Bergé, l'amour fou et plus récemment La Surface de réparation.