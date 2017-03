Reese Witherspoon : Ava et Deacon, ses troublants sosies, ont bien grandi

Mercredi 22 mars, Reese Witherspoon célébrait son 41e anniversaire à l'occasion d'une petite fête organisée en famille. Radieuse, la star hollywoodienne a profité de l'événement pour prendre la pose au côté de ses deux enfants aînés, Ava (17 ans) et Deacon (13 ans), nés de son premier mariage avec l'acteur Ryan Phillippe. Son second époux, l'agent de stars Jim Toth, a donné à la comédienne un petit Tennessee aujourd'hui âgé de 4 ans.

Alors que la fille de l'actrice a rendu hommage à sa célèbre maman en la désignant comme sa "meilleure amie", Reese Witherspoon a de son côté publié un très joli cliché sur son compte Instagram. Si l'on savait déjà qu'Ava était le portrait craché de sa mère, les photos récentes de Deacon se font plus rares. Très élégant dans son costume noir, l'adolescent a bien grandi et paraît plus que son âge, lui qui a visiblement hérité du charisme de son papa. De sa maman, il a pris les traits fins et la même forme des yeux. "Rien de mieux que de célébrer mon anniversaire avec mes merveilleux enfants ! #MamanFière", a commenté en légende la vedette de La Revanche d'une blonde.