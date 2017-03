Reese Witherspoon : Ava fête sa mère, "une de ses meilleures amies"

Si le terme de meilleure amie risque d'en déranger certains pour qui un parent ne peut pas être le "copain" de son enfant, l'expression est plus qu'attendrissante dans le cas de Reese et Ava. Mère et fille, véritables copies conformes, affichent constamment leur complicité sur les réseaux sociaux. Si c'est naturellement Ava qui enchaîne les messages mignons, sa mère n'est pas en reste. Du haut de sa quarantaine entamée, Reese est une maman moderne et 2.0 à tous les niveaux. Outre Instagram, elle manipule très bien Snapchat – et sans communicant derrière ! "Une fois que vous commencez à avoir des adolescents, ils deviennent plus adultes et de nouvelles relations émergent avec eux, expliquait récemment la star de La Revanche d'une blonde chez Conan O'Brien. Je communique avec eux de manière très amusante. (...) Je leur envoie des snaps bizarres de moi faisant une vieille voix d'homme avec les dents en avant."