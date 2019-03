Reese Witherspoon : Ava tendre et Jennifer Garner groovy pour son anniversaire

Mère et fille et "jumelles" à la fois, Reese Witherspoon et Ava, fruit de ses amours passées avec l'acteur Ryan Phillippe, font sensation à chacune de leurs apparitions conjointes, tant devant les photographes de presse que sur les réseaux sociaux. A l'occasion du 43e anniversaire de la star de La Revanche d'une blonde et Wild, le 22 mars 2019, sa progéniture a mené le bal des bons voeux avec un message qui, lui aussi, en dit long sur leur relation fusionnelle.

"Joyeux joyeux anniversaire à ma magnifiquement resplendissante maman. Tu es une personne si généreuse, attentionnée et passionnément gentille, j'ai trop de chance de pouvoir témoigner de ta lumière et de ton amour chaque jour. Je t'aime", a écrit sur Instagram Ava Phillippe, qui fêtera pour sa part son 20e anniversaire en septembre prochain. Sans surprise, l'image associée à ce message apporte une nouvelle démonstration de la ressemblance indéniablement frappante que sa célèbre mère et elle entretiennent.

Reese Witherspoon n'en demandait pas tant : "Pour mon anniversaire, tout ce que je veux, c'est le maximum de gâteau, de fleurs et de friandises... C'est trop demander ?!", plaisantait-elle en adressant ses remerciements aux nombreux fans qui lui ont adressé leurs meilleurs souhaits en cette occasion.