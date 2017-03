Reese Witherspoon : Déjà six ans de mariage avec Jim Toth, son adorable hommage

Plus amoureuse que jamais, Reese Witherspoon a profité de son anniversaire de mariage pour adresser un tendre message à son époux, Jim Toth. Un fait rare pour l'actrice hollywoodienne, qui protège férocement sa vie privée et parle d'ordinaire très peu de son couple.

Dimanche 26 mars, la vedette de La Revanche d'une blonde s'est en effet saisie de son compte Instagram pour fêter leurs noces de chypre. "Il y a six ans, j'ai eu la chance d'épouser cet homme merveilleux. Il me fait rire chaque jour et me soutient dans tout ce que j'entreprends. Joyeux anniversaire, JT ! Aux nombreuses autres années !", a-t-elle écrit en légende d'un cliché qui montre le binôme sur une plage en train d'observer le coucher du soleil.