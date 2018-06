Reese Witherspoon : En bikini pour annoncer une nouvelle "Revanche" !

La Revanche d'une blonde, qui avait propulsé star la tout jeune Reese d'alors, suit Elle Woods, une vraie blonde au sourire éclatant et au look d'enfer, élève surdouée qui préside avec brio une association étudiante au lycée de Los Angeles et semble bien avoir tous les atouts pour réussir dans la vie. Son coeur appartient tout entier à son petit ami, Warner, le garçon le plus mignon de l'école. Malheureusement, les ambitions politiques de son fiancé – un fauteuil de sénateur avant la trentaine – s'accommodent mal d'une compagne blonde (c'est-à-dire fatalement écervelée, narcissique et débile). C'est ainsi qu'un triste soir, Elle se fait larguer par l'homme de sa vie. Malgré cette rupture soudaine et inattendue, la jeune fille est bien décidée à prouver ses capacités et s'inscrit en droit à Harvard pour faire la conquête de la plus prestigieuse université américaine.

Face à Reese Witherspoon, on retrouvait Luke Wilson, Selma Blair, Matthew Davis, Victor Garber, Ali Larter ou encore Jennifer Coolidge, la cougar d'American Pie. Cette dernière avait révélé en 2013 que le projet d'un 3e opus avait été avorté devant le refus de l'actrice principale. "Au fil des années, beaucoup de scénaristes ont proposé des idées différentes pour cette suite. Je pense que la période est particulièrement propice parce qu'on parle beaucoup de la place des femmes en politique, du fait qu'il faille plus de femmes encore. Et je pense que ça serait assez sympa de voir Elle en tant que juge de la Cour suprême ou en campagne pour un siège !", avait déclaré Coolidge sur la chaîne câblée américaine Lifetime. Reste à voir si ce scénario sera proche de la vérité ou non...