Reese Witherspoon et sa fille Ava, copies conformes glamour face à Nicole Kidman

Mardi 7 février, Hollywood et son TCL Chinese Theater déroulaient un tapis rouge d'exception pour HBO et sa nouvelle série Big Little Lies. Il faut dire que le casting était cinq étoiles.

Devant les caméras et objectifs de photographes, un beau parterre de stars : Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Zoë Kravitz, Laura Dern et Shailene Woodley pour ne citer qu'elles. Le quintette a fait crépiter les flashs, même si les regards ont été aimantés par le duo glamour et complice formé par Reese Witherspoon et sa fille Ava (17 ans). Sur Instagram, l'adolescente – mélange étonnant de sa maman et de son papa Ryan Phillippe – a rendu hommage à sa mère en postant une photo de la soirée : "Tellement fière de ma super maman et de sa passion pour ce projet. C'est tellement sympa de voir ces femmes magnifiques et talentueuses dans des rôles tout aussi dynamiques qu'elles."