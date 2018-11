Reese Witherspoon : Moment sportif avec son beau gosse de fils

La génétique a bien fait son travail chez Reese Witherspoon. Avec l'acteur Ryan Phillippe, dont elle est séparée depuis plusieurs années, l'actrice américaine propulsée star en 2001 avec La Revanche d'une blonde a eu deux enfants, Ava et Deacon. Et force est de reconnaître qu'ils en ont pris le meilleur côté beauté. Car si on s'extasie souvent devant la ressemblance frappante entre l'aînée Ava et sa mère, force est d'admettre que son petit frère a plus hérité de son très beau papa.

Et plus Deacon grandit, plus cela se ressent. Du haut de ses 15 ans, s'il n'a pas encore affiché une quelconque envie de marcher dans les pas de ses illustres parents, son physique pourrait bien l'inciter à réfléchir à la question, un peu comme les enfants de Cindy Crawford et Rande Gerber. Sosie en puissance de son père, le jeune homme est en effet de plus en plus beau. La preuve en image, avec ces photos prises 19 novembre 2018. Deacon était auprès de Reese Witherspoon pour un moment sportif en duo dans Santa Monica. Ils ont été aperçus en plein jogging, l'adolescent menant la danse, sa mère sur les talons.

Auréolée de succès avec Big Little Lies, Reese Witherspoon s'apprête à plonger dans un nouveau projet pour lequel elle sera grassement payée. En effet, Apple lui a proposé 1,1 million de dollars par épisode pour donner la réplique à Jennifer Aniston (qui sera aussi bien rémunérée qu'elle) dans une série qui dépeindra les coulisses d'une émission de télé. Steve Carell, poids lourd de The Office, sera également de la partie. Le service de VOD d'Apple devait être lancé durant le premier semestre de 2019.