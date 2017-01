Reese Witherspoon, pétillante maman en cuisine, méconnaissable en tournage

De l'autre côté, il y a pourtant la comédienne et productrice active. Si on aurait tendance à penser que Reese Witherspoon se fait plutôt rare sur les grands écrans, on se trompe. L'actrice de Walk The Line signe un ou deux films par avant, et vient par exemple de tourner Home Again et la série Big Little Lies.

Elle est actuellement en train de mettre en boîte le film familial et fantastique A Wrinkle in Time, une réalisation d'Ava DuVernay dans lequel la célèbre blonde est devenue rousse et quasi méconnaissable. Le jeune Levi Miller (Pan), Oprah Winfrey, Mindy Kaling, Chris Pine, Gugu Mbatha-Raw et Zach Galifianakis jouent dans ce film qui suit une jeune fille dont le père, scientifique travaillant pour le gouvernement sur le projet d'un tesseract (un objet permettrait de se déplacer dans la 5e dimension, vers des planètes inconnues), a disparu.