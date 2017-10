Reese Witherspoon : Sa fille Ava en couple avec un prince au Bal des Débutantes

C'est désormais officiel : l'unique fille de Reese Witherspoon et Ryan Phillippe, Ava (18 ans et véritable sosie de maman), fera partie des jeunes femmes qui participeront à la prochaine édition du Bal des débutantes, à Paris le 25 novembre prochain.

Selon le magazine Point de vue, le cavalier d'Ava Phillippe n'est autre que Padmanabh Singh, maharadjah de Jaipur, autrefois l'un des principaux États princiers de Rajasthan en Inde. Âgé de 19 ans, le fils de la princesse Diya Kumari et de son époux Narendra Singh est l'un des plus beaux partis d'Asie. Joueur de polo émérite (il vient d'intégrer l'équipe nationale indienne), il est le filleul du prince Charles et passe une bonne partie de son temps en Angleterre, où il est membre du Guards Polo Club de Windsor à l'instar des princes William et Harry. "Le Bal sera un moment très spécial. (...) J'ai hâte de faire de nouvelles connaissances et peut-être de me faire de nouveaux amis venus du monde entier et de tous les horizons", a-t-il déclaré à Point de vue.

Selon les informations de la Page Six, Ava Phillippe fera partie d'un groupe de plusieurs autres Américaines débutantes. L'organisatrice du Bal, Ophélie Renouard, a également convié à la fête Laila Blavatnik (18 ans, fille du patron de Warner Music Group Len Blavatnik), Lori Harvey (20 ans, belle-fille de l'animateur Steve Harvey) ou encore Charlotte Bell (17 ans, fille de Bradley Bell, scénariste pour Les Feux de l'amour). Des princesses venues de tous horizons, de la Belgique au Portugal, en passant par le Brésil, participeront aussi à cette soirée mondaine d'exception. L'Inde sera ainsi représentée par la soeur de Padmanabh Singh, Gauravi Kumari (18 ans). "Je forme le voeu qu'avec ma soeur nous vivions un moment merveilleux. (...) Même si cette soirée a un côté formel, je suis sûr que la nuit sera aussi grandiose qu'enrichissante pour nous deux qui avons eu l'honneur d'être invités", a admis le jeune maharadjah de Jaipur au magazine Point de vue.