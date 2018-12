Régine, la mort de son fils unique : "Je ne m'en remettrai jamais"

À l'occasion de la sortie de son autobiographie intitulée Gueule de nuit (éd. Flammarion), Régine a accordé une nouvelle interview au magazine France dimanche de ce 30 novembre 2018. Un entretien lors duquel l'interprète de 88 ans a évoqué sa vie de famille, de la disparition de son fils en 2006 à son amour pour son arrière-petit-fils.

"J'ai perdu mon fils unique il y a douze ans et je ne m'en remettrai jamais. Lionel était journaliste et homme d'affaires, il est décédé à l'âge de 58 ans d'un cancer du poumon, a-t-elle déclaré à nos confrères. Il souffrait énormément de devoir me partager. On ne s'entendait pas tout le temps, mais on s'aimait beaucoup." Lionel était le père de Daphné, une fille née de ses amours avec Telsche Boorman.

Aujourd'hui âgée de 30 ans, la petite-fille de Régine est à son tour maman d'un petit garçon qui fait la joie de son arrière-grand-mère. "Léo est mon nouvel amour. Il a 1 an et demi et n'arrête pas de danser. C'est un mélange détonnant de sang irlandais, écossais et polonais. Il est aussi le petit-fils de John Boorman, réalisateur d'Excalibur. Donc je crois que ce petit sera un génie."