Rémi Notta (Secret Story 9), né dans une prison : Sa publication émouvante

Avec son secret pas comme les autres dans la neuvième saison de Secret Story, Rémi Notta n'a pas manqué de marquer les esprits de nombreux téléspectateurs. C'est un fait, être "né dans une prison" et y vivre ses seize premiers mois n'est vraiment pas commun.

Sur Instagram, dès qu'il le peut, le marseillais pense à rappeler à ses quelque 600 000 abonnés qu'il n'a pas eu une enfance de tout repos. Ce mardi 18 juillet 2017, l'ex-petit ami d'Emilie Fiorelli a publié un dessin mettant en scène une femme enceinte comptant les jours de sa détention. "#baby #life #mothers #penitencier", mentionne-t-il dans sa légende.

Tous très touchés, ses fans n'ont pas manqué de lui apporter leur soutien. "Retour aux sources", "Très touchante cette photo", "Franchement ça me touche de fou cette photo...", "Elle veut dire beaucoup de choses cette photo", "Ton histoire m'a touché tu mérites que du bonheur" ou encore "Ton histoire est vraiment touchante et on te souhaite tout le bonheur du monde on t'aime tous", lit-on.