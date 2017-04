Renaud affaibli sur scène : son concert avec une "voix de renard"

Renaud sait qu'il doit énormément à son public, notamment sa dernière résurrection. Si le chanteur de 64 ans était bien debout hier soir (mardi 18 avril) pour sa 8e participation au Printemps de Bourges et le 96e concert de sa tournée marathon entamée en octobre dernier, les spectateurs n'ont pu que constater son épuisement. La faute à une rhino-pharyngite qui ne l'a pourtant pas empêché d'assurer plus de deux heures de show. "Les concerts s'accumulent mais l'ouverture avec la chanson Toujours debout fait toujours aussi mal au coeur tant la voix de Renaud encore froide y est à la peine", rapporte Le Parisien.

D'entrée, Renaud a pris soin de mettre ses fans en garde, la prestation vocale sera faible, mais qu'importe : "Je vous préviens, j'ai chopé une rhino-pharyngite, lâche-t-il. Cela n'arrange rien à ma voix rocailleuse et caverneuse comme disent les journaleux... qui oublient de dire généreuse. Mais vous vous en foutez, hein ? Vous n'êtes pas venus écouter Céline Dion ou Florent Pagny. Alors, je vais chanter avec ma voix de renard."

Et si les tubes de l'artiste se sont enchaînés pour le plus grand plaisir du public, de Marche à l'ombre à Mon HLM, en passant par Manu et Morgane de toi. Impossible de ne pas relever l'oubli des paroles de La Médaille que ses fans lui pardonnent, tout en reconnaissant tout de même la fin d'une époque. "Ce n'est plus le Renaud d'avant, c'est sûr mais on est heureux de le revoir quand même devant nous", commente l'un d'entre eux auprès de l'AFP.