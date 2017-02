Renaud en mal d'amour : "Pas de gonzesse, c'est comme ne plus avoir de libido"

Renaud continue de surfer sur la vague du succès. Alors que son dernier album éponyme représente la meilleure vente de disques en France en 2016 (plus de 770 000 exemplaires ont été écoulés depuis le mois d'avril), le chanteur de 64 ans est actuellement en pleine tournée à travers le pays, ravi de renouer avec son public.

Interviewé dans la nouvelle édition du magazine Paris Match, l'interprète de Toujours debout s'est ainsi longuement confié sur son retour sur scène ou encore sur la fidélité tenace et "l'amour démesuré" de ses fans qui lui permettent d'avancer. Entre deux confidences, l'auteur-compositeur français a également évoqué son ancienne addiction à l'alcool, assurant avoir aujourd'hui "une santé en béton" même s'il s'autorise parfois quelques écarts. "Les médecins m'ont dit : 'Au bout de six mois sans une goutte sans alcool, vous aurez le droit à une bière ou deux par semaine.' Qu'est-ce qu'ils n'avaient pas dit là... J'en bois un peu plus que ça. En revanche, je ne toucherai plus jamais au Ricard, c'est un poison. Et, heureusement pour moi, je n'aime pas le vin. Mon problème, c'est que je sais que la vie n'est qu'un jeu qui finit mal. Et ça me terrorise, ça m'empêche de vivre bien. Donc, je fais des conneries", a-t-il déclaré.

Je n'ai plus envie d'être le coureur de jupons que j'étais naguère

Dans cet entretien, Renaud est aussi revenu sur les histoires intimes qui ont bouleversé son existence. Officiellement célibataire depuis 2011, date à laquelle son divorce avec Romane Serda (mère de son fils Malone, 13 ans) a été prononcé, le chanteur affirme qu'il ne lui manque plus que l'amour pour être enfin comblé dans sa vie. "J'ai tout pour être heureux. Mais je n'ai pas de gonzesse. C'est comme si je n'avais plus de libido. Comme si j'étais condamné à vivre avec mes assistants... Et puis je n'ai plus envie d'être le coureur de jupons que j'étais naguère", a-t-il ajouté. Père aimant, il affirme également que ses enfants (sa fille Lolita a 36 ans) sont les seuls à vraiment l'émouvoir, regrettant par ailleurs d'avoir perdu beaucoup de temps avec son fils

"Pendant neuf ans, j'ai ressenti une immense culpabilité vis-à-vis de Malone. Immense... Je l'ai ignoré durant toute cette période, je n'étais pas un bon père. Depuis que j'ai arrêté de boire, je le vois deux fois par semaine et ça me fait beaucoup de bien, j'essaie de lui transmette mes valeurs : l'amour des gens, des livres, de la musique et des arts. On fait des balades dans la forêt de Meudon, où il vit avec mon ex-femme", a-t-il poursuivi. Aujourd'hui, père et fils apprennent à se connaître un peu plus au fil des semaines, pour le plus grand bonheur de Renaud. "Il y a deux mois, il m'a vu sur scène au Zénith et il m'a littéralement découvert. Il savait que j'étais chanteur mais il ne se rendait pas compte de ce que je représentais pour certains", a-t-il fièrement conclu.

Retrouvez l'intégralité de l'entretien de Renaud dans les colonnes du magazine Paris Match, en kiosques le 9 février 2017