Renaud fragilisé : après un début d'année douloureux, il va mieux

Icône de la chanson française, Renaud a marqué des générations de chanteurs et continue de le faire. Ainsi, Gauvain Sers a posté sur son compte Instagram une belle photo du chanteur. La star se trouve vraisemblablement dans sa maison de L'Isle-sur-la-Sorgue et tient dans ses mains l'album du jeune artiste intitulé Les Oubliés.

On distingue une attelle à son poignet droit et le gauche semble encore enflé. Bien que fragilisé après sa lourde chute en janvier, l'interprète des Mistrals gagnants affiche une bonne mine et continue de soutenir son poulain. En effet, en légende, on peut lire comment Renaud l'a motivé et lui a donné confiance en lui : "Merci infiniment Renaud pour ton retour et pour tes mots poignants sur mon album... Ça me touche tellement, si tu savais. Je ne connais aucun autre artiste aussi entier et aussi généreux que toi. Et je ne pouvais l'envoyer qu'à toi en tout premier... Merci encore pour tout, mon parrain, mon poto ! #lesoubliés #parrain #merci #renaud #renard #larmesauxyeux"