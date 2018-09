Renaud hospitalisé, son frère jumeau confirme : "Il y est allé de son plein gré"

Renaud, 66 ans, a été admis ce week-end au pôle addictologie de la clinique du Parc à Castelnau-le-Lez, près de Montpellier. David Séchan, son frère jumeau, confirme ce mardi 25 septembre 2018 dans Le Parisien que son frère se soigne.

"Ce qui est vrai, c'est que Renaud se soigne, qu'il est hospitalisé pour un sevrage de douze jours et qu'il n'y a pas péril en la demeure", affirme David Séchan. Ce dernier ajoute que son frère a subi toute une batterie de tests et qu'il n'y a ni cirrhose du foie, ni cancer. "Il y est allé de son plein gré et c'est ce qu'il y avait de mieux à faire. Tout le monde, ses ex-femmes, sa fille, ses frères, ses proches l'ont convaincu qu'il avait besoin d'une remise en forme. Il a cédé à nouveau cet été à ses mauvais penchants, mais il n'est pas abandonné."

David Séchan, photographe qui avait accompagné son frère lors de sa dernière tournée et en avait tiré un très beau livre, affirme que Renaud entend mener à bien ses projets. Comme il l'avait annoncé, il poursuit l'enregistrement d'un album pour enfants dont il a écrit les textes. Cette cure lui permettra aussi d'améliorer sa voix pour terminer l'enregistrement à Bruxelles. Renaud prévoit de sortir ce disque l'année prochaine et de le chanter lors d'une petite tournée. "On ne l'appelle pas le Phénix pour rien", conclut David Séchan.