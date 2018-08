Renaud : Insulté par un célèbre acteur chez Ardisson, une séquence coupée...

On le sait, François Berléand n'a pas la langue dans sa poche. Le comédien a la réputation de s'emporter très vite en interviews ou sur les plateaux télé. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé il y a plusieurs années dans l'émission Tout le monde en parle. Le programme inoubliable de France 2 porté par Thierry Ardisson entre 1998 et 2006 a vu défiler de nombreuses personnalités pour des séquences souvent devenues cultes.

C'est le magazine bimensuel Society qui, dans le cadre d'une captivante et copieuse enquête auprès de tous ceux qui ont fait le programme, fait des révélations sur le fameux talk-show ce jeudi 9 août 2018 - notamment sur les coulisses. On y apprend tout d'abord que tous les invités étaient amenés à boire de l'alcool d'une manière ou d'une autre pendant le tournage. Une routine qui n'a pas servi à tout le monde...

En effet, invité à faire la promotion de son film Edy en 2005, François Berléand se retrouve ce soir-là en piteux état. Il vient de se fracturer l'épaule, porte une attelle, et se gorge de médicaments contre la douleur. "Evidemment, je mélange ça avec de l'alcool dans les loges et quand j'arrive en plateau pour mon film, je ne comprends plus rien à ce qui se passe", raconte-t-il. D'autant qu'il n'était apparemment pas évident de se procurer de l'eau, d'après ses souvenirs de ses passages dans l'émission : "Je demandais des verres d'eau et on m'apportait systématiquement de la vodka. J'attendais qu'Ardisson fasse une pause pour redemander de l'eau. Ses équipes s'excusaient de s'être trompées, attendaient qu'on reprenne pour m'apporter un verre... encore rempli de vodka !", relate-t-il encore.

Ce soir-là en plateau, Berléand est assis à côté du chanteur Renaud, "lui aussi bourré et sous médicaments à cause de sa dépression". Un cocktail explosif qui le pousse à tacler le premier son voisin : "Il y en a marre de ces acteurs qui disent tout le temps que leur film est génial. C'est de l'hypocrisie", lâche-t-il. C'est à ce moment où l'acteur perd son calme : "Ta gueule connard, tu chantes mal et tu gênes tout le monde à tout le temps donner ton petit avis sur la société. Tu nous casses les couilles, rentre chez toi !" Ce que l'intéressé avait "failli" faire, d'ailleurs. Ambiance...

Une scène qui n'a, malheureusement pour les téléspectateurs, pas été gardée au montage mais dont les principaux intéressés et Thierry Ardisson se souviennent très bien...