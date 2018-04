Renaud ironise sur sa "déprime" et envoie un joli message à Romane Serda

Samedi 28 avril 2018, C8 diffusait la nouvelle édition de La nuit de la déprime, enregistrée aux Folies Bergère à Paris, en février dernier. Pour l'occasion, aux côtés de Raphaël Mezrahi (qui en a eu l'idée et qui assure la production du spectacle), on a pu voir le chanteur Renaud...

Discret depuis plusieurs mois, l'artiste de 65 ans a accepté de se prêter au jeu d'une petite pastille vidéo de quelques secondes, diffusée aux trois quarts de la soirée. Assis à côté de Raphaël Mezrahi qui lui demande s'il tient le coup, Renaud ironise sur son état, déclarant que "c'est la déprime, la mélancolie". Et l'humoriste, animateur d'un soir, d'ajouter : "C'est stable quoi. Il faut pas que ça plonge plus que ça..." Une référence à la santé, fragile, de l'interprète de Mistral gagnant, lequel lutte contre l'alcoolisme depuis des années et qui est passé en maison de repos l'hiver dernier.

Raphaël Mezrahi a ensuite demandé à un Renaud ayant de grosses difficultés à parler s'il voulait entendre un chanteur en particulier pour lui remonter le moral, mais ce dernier a répondu non. En revanche, une chanteuse, oui... "Ah oui, une que j'aime, elle s'appelle Romane Serda", a-t-il dit en faisant un bisou imaginaire avec la main. Un geste tendre envers son ex-femme, qui avait donné des nouvelles plutôt rassurantes sur la santé de Renaud et qui est toujours présente à ses côtés malgré la séparation. La chanteuse venait présenter son disque intitulé Pour te plaire.

Thomas Montet