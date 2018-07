Renaud Lavillenie conquis par sa fille Iris, qui a fêté son premier anniversaire

Le 14 juillet n'est plus seulement synonyme de fête nationale pour Renaud Lavillenie et sa fiancée Anaïs Poumarat puisque c'est à cette date que leur premier enfant a choisi de pointer le bout de son nez, une petite fille prénommée Iris. Sa naissance remonte déjà à un peu plus d'un an.

Bien que lancé dans la saison des meetings, Renaud Lavillenie n'aurait manqué pour rien au monde le tout premier anniversaire de sa princesse. Pour cette première bougie, le roi de la perche de 31 ans et sa compagne de 32 ans, perchiste elle aussi, ont organisé une jolie célébration. Baignée dans le rose, Iris a eu le droit à un gros gâteau licorne et de nombreux cadeaux comme le prouve la photo postée conjointement par ses parents sur Instagram. Habillée d'une jolie petite robe bleu ciel, une petite barrette dans les cheveux, la fillette recueille tout l'émerveillement et l'admiration de son papa qui la regarde avec beaucoup de tendresse.