Renaud Lavillenie : Enceinte, sa femme Anaïs dévoile une photo sublime

Depuis cette première image de sa grossesse, Anaïs Poumarat ne s'était plus manifestée. Jusqu'à ce vendredi 7 juillet 2017 où, alors que son accouchement semble imminent, elle a dévoilé une photographie sensationnelle, oeuvre du professionnel Benjamin Cherasse.

Merveilleux de tendresse et de sensualité, le cliché réalisé en noir et blanc figure, de profil et entre ombres et lumière, le ventre proéminent de la jeune femme ainsi que les mains des futurs parents se joignant pour former un coeur. Magnifique...