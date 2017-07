Renaud Lavillenie et Anaïs Poumarat: Nouvelle photo de leur bébé, attendrissante

D'abord sa main, puis sa frimousse et ses yeux entr'ouverts, dans les bras de son papa, et à présent un instantané de sieste sereine... Heureux parents d'une petite fille prénommée Iris, Renaud Lavillenie et sa compagne Anaïs Poumarat demeurent un couple discret mais n'hésitent pas à partager un peu de leur merveille avec le public.

Via son compte Instagram, la jeune maman a révélé ce samedi 29 juillet 2017 une nouvelle image superbe d'Iris, paisiblement endormie et souriant aux anges, deux semaines après sa naissance, un jour de fête - le 14 juillet. "Deux semaines d'amour", écrit dans une légende parsemée de coeurs Anaïs Poumarat. "Mon amour de nièce", a instanténament commenté la soeur d'Anaïs, Inès, une tata au taquet !