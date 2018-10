Renaud Lavillenie marié : Le champion a épousé Anaïs, leur fille Iris à croquer

Après dix d'amour et un an et demi de fiançailles, Renaud Lavillenie et Anaïs Poumarat se sont enfin dit oui. Les deux perchistes ont d'abord échangé leurs voeux lors d'une cérémonie civile organisée à la mairie de Clermont-Ferrand le vendredi 28 septembre 2018. Comme le rapporte La Montagne, les parents de la petite Iris, 1 an, ont pu compter sur la présence du maire Olivier Bianchi qui les a unis par les liens sacrés du mariage. "Wedding day, Mr & Mrs LAVILLENIE", a commenté Renaud Lavillenie à l'issue de cette première cérémonie immortalisée en image sur Instagram. Anaïs portait pour l'occasion une robe blanche à manches longues.