Renaud, ses années de descente aux enfers : "Romane l'a sorti du gouffre"

Entre Renaud et son ex-femme Romane Serda, c'est une belle histoire d'amour qui a pris fin (ils avaient divorcé en 2011 après six ans de mariage) mais qui a été transformée en une relation amicale tout aussi solide. Dans les bons comme dans les pires moments, la maman du petit Malone (12 ans) n'a jamais démérité, restant toujours au côté de son ex-compagnon et père de son fils pour le soutenir et l'encourager. Preuve en est avec le nouveau témoignage du frère jumeau de Renaud.

Interviewé cette semaine dans les colonnes du magazine Paris Match pour promouvoir son recueil d'images personnelles qui mettent en lumière son frère (Dans l'intimité de... Renaud, un album de 230 photos paru aux éditions Best Of Company), David Séchan est notamment revenu sur les années de descente aux enfers de son frère ponctuées par son combat contre son addiction à l'alcool. Selon le photographe, le chanteur de 66 ans a été sauvé "une première fois" grâce l'amour qu'il portait pour Romane Serda. "Dominique, sa première épouse, Romane, sa seconde épouse, et moi-même avons tout tenté, de toutes nos forces, pour le tirer de là. Son amour pour Romane l'a sauvé une première fois. Ils se sont mariés. Elle l'a sorti du gouffre. Il a rebondi, est devenu abstinent (...). Mais son moral est compliqué à gérer. Et donc, après avoir été de nouveau au sommet, il a rechuté", a-t-il expliqué.

Il n'y a pas du tout péril en la demeure

Ces déclarations surviennent alors que les rumeurs se voulaient alarmistes sur l'état de santé de l'artiste, qui avait intégré une clinique quelques jours pour se soigner. Très proche de son frère, David Séchan se veut rassurant. "Il est chez lui, je vais le voir. Il va beaucoup mieux. J'ai eu confirmation que ses analyses sont bonnes, il n'y a donc pas du tout péril en la demeure", a-t-il ajouté. David Séchan admet néanmoins que son frère a "des problèmes de voix, fatalement, car il fume beaucoup, n'a pas une hygiène de vie impeccable, ne fait pas de sport. Mais il ne faut pas écouter tout ce qu'on la raconte et qui fait beaucoup de mal à notre famille. Je passe mes journées à envoyer des messages rassurants à nos proches", a-t-il conclu.

Retrouvez l'interview de David Séchan dans son intégralité dans le magazine Paris Match en kiosques le 11 octobre 2018.