René-Charles Angélil, alias Big Tip : Le fils de Céline Dion cartonne en musique

Alors que Céline Dion, dont l'état de santé et la capacité à chanter étaient le principal objet de préoccupation des fans ces dernières semaines, vient d'effectuer un come-back ahurissant dans l'univers déjanté de Deadpool 2, c'est, de manière encore plus inattendue peut-être, son fils aîné qui fait maintenant l'actualité : René-Charles Angélil s'est installé au sommet des charts et le fait fièrement savoir !

Trois mois après avoir fait entendre à ses abonnés sur Instagram une courte reprise de Sidewalks, tube de The Weeknd qu'il admire notoirement, René-Charles, 17 ans, s'est à nouveau signalé en hitmaker en puissance sur le réseau social de tous ses exploits : "Je me suis réveillé comme ça... #charttopper", a-t-il écrit en légende d'une capture d'écran immortalisant la performance de deux de ses remixes récemment mis en ligne sur Soundcloud. Catwalks (Sidewalks Remix) et Loft Music Remix, produits à partir de deux chansons signées The Weeknd et sous le pseudonyme Big Tip, se sont hissés aux deux premières places du top canadien "New & hot" de la catégorie R&B/Soul de la plateforme musicale.

Et le fils de la grande Céline et du défunt producteur René Angélil ne risque pas de s'arrêter en si bon chemin, puisqu'il a publié dans la foulée trois titres dans la catégorie Hip Hop & Rap : Never Stop, The Apple ("pour les vrais", a-t-il précisé sur Instagram) et The Kid. Big Tip, à suivre sur Soundcloud, envoie du lourd...