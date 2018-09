René Pétillon : Le dessinateur est mort à 72 ans

René Pétillon est mort. Dans un communiqué publié sur Facebook, sa maison d'édition Dargaud a confirmé que le dessinateur s'était éteint dimanche 30 septembre 2018. Il était âgé de 72 ans.

"C'est avec une immense peine que les éditions Dargaud doivent annoncer la disparition de René Pétillon, emporté par une longue maladie. La tristesse et la douleur de voir disparaître un ami cher ne nous fait pas oublier le talent hors du commun de ce dessinateur à l'humour irrésistible et à l'élégance rare. Nos pensées vont à Marie-Noëlle, Jean-Marc, Claire et son petit-fils Corentin, ainsi que sa famille et ses proches", lit-on.