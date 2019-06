Renée Zellweger et son visage déformé : "Une période violente"

Depuis un peu plus de cinq ans, Renée Zellweger est la cible de critiques et de moqueries à chacune de ses apparitions médiatiques. En cause ? Des changements flagrants sur son visage. La star de Bridget Jones, qui a eu recours à la chirurgie esthétique, a accepté d'évoquer ce sujet en interview.

Alors qu'elle fait la promotion de la série What/If, diffusée sur la plateforme Netflix, l'actrice américaine a été questionnée sur la manière dont elle accueille les critiques. "Je n'ai absolument pas été touchée par ces remarques. Je reconnais cependant avoir trouvé cette période extrêmement violente à mon égard, mais je crois que cela m'a rendue encore plus forte. En fait, c'est assez étrange, mais ces remarques m'ont permis de me sentir mieux dans ma peau, en apprenant davantage à apprécier qui j'étais en tant que femme, et tout simplement, en tant que personne", a-t-elle confié au journaliste Chris Harper, dans une interview pour Closer (en kiosque le 14 juin 2019).

Un discours un peu différent de celui qu'elle a tenu dans le passé. "Ça ne regarde personne, mais en tout cas, je n'ai pas pris la décision de changer mon visage ou de toucher à mes yeux", avait-elle juré au Huffington Post...

Renée Zellweger a aussi dévoilé ses petits secrets pour se sentir bien dans sa peau et prendre la vie du bon côté, qu'importent les critiques ou les coups durs. "Je cours ! J'aime vraiment courir, je me suis aperçue que cette activité physique me permettait d'éliminer mon stress, la fatigue et mes angoisses. Quand je me mets à courir, j'oublie tous mes soucis et cela m'aide à entamer une nouvelle journée du bon pied !", a-t-elle relaté.

Le pitch de What/If, créé par Mike Kelley : "Prêts à tout pour financer leur jeune entreprise pharmaceutique, une scientifique et son mari concluent un accord aussi mystérieux que scandaleux." Outre l'actrice, on retrouve aussi à ses côtés Jane Levy et Blake Jenner.

Thomas Montet