Ric Flair dans un état critique : les organes de la légende du catch atteints

La WWE retient son souffle : Ric Flair (Richard Morgan Fliehr, de son vrai nom), largement considéré comme le plus grand catcheur professionnel de tous les temps, est hospitalisé à Atlanta dans un état critique.

Le site TMZ.com avait initialement révélé que la légende de la spectaculaire ligue américaine de catch avait dû être placée dans le coma la semaine dernière et opérée lundi 14 août 2017, sans être toutefois en mesure de déterminer la nature de cette alerte médicale. Depuis, Wendy Barlow, fiancée à Ric Flair en juillet 2016, s'est exprimée, indiquant que le multiple champion du monde de 68 ans souffrait actuellement d'une défaillance multiple des organes.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Wendy, en état de choc, explique : "J'ai emmené Ric à l'hôpital vendredi (11 août 2017) en raison d'importantes douleurs abdominales. À partir de ce moment-là, tout n'a été qu'un cauchemar... Plusieurs problèmes à des organes. Sans vouloir trop entrer dans les détails, je veux que tout le monde sache qu'il a encore besoin qu'on prie pour lui étant donné que son état est toujours jugé critique. Et non, il n'a pas subi d'opération du côlon... C'était une autre intervention. Je ne sais pas comment les médias fabriquent leurs histoires. Je suis restée à ses côtés depuis vendredi et je vais continuer à veiller à ce qu'il reçoive les meilleurs soins."

Au passage, on note que Wendy Barlow dément les allégations de certains médias, qui avaient avancé qu'une occlusion intestinale était la cause des autres maux et avait nécessité l'intervention chirurgicale.

Malgré cette prise de parole, on ignore donc encore la cause initiale de l'hospitalisation de Ric Flair, dont on ne sait d'ailleurs s'il se trouve encore dans un coma artificiel ou non.

Au lendemain de l'opération, Charlotte (de son vrai prénom Ashley), fille née d'un des mariages du catcheur, publiait sur Instagram un message de remerciement pour toutes les marques de soutien reçues par la famille et promettait de donner des nouvelles de son père, ce "battant". Marié et divorcé à quatre reprises, Ric Flair a eu quatre enfants de ses deux premières couches : Meghan et David, dont la mère est Leslie Goodman, et Ashley (Charlotte) et Reid. Ce dernier est mort en mars 2013 d'une overdose accidentelle.