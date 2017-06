Ricardo et Fidji (Moundir 2) : Les deux ex évoquent leur relation !

Ricardo et Fidji forment un duo dans Moundir et les apprentis aventuriers 2, sur W9. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les deux candidats ont été surpris en découvrant qu'ils allaient devoir faire équipe dans le programme. Et pour cause, les deux ex ne s'étaient pas quittés en très bons termes...

A l'occasion d'un entretien accordé à nos confrères de Purebreak, Ricardo et Fidji ont évoqué le sujet. Au départ, les deux candidats de télé-réalité ne se regardaient même pas. "Il a fallu du temps pour qu'on renoue contact, a expliqué la jeune femme. On se reparle. On n'est pas meilleurs amis, mais on se respecte."

Dans la foulée, Fidji a révélé ne pas avoir été si surprise que ça en voyant débarquer Ricardo : "Tu sais très bien que tu vas te retrouver un jour ou l'autre avec ton ex. Par exemple, mon mec se serait pointé au milieu du tournage, ça ne m'aurait même pas choquée. Rien ne me choque dans la télé. Je n'en veux pas à la prod, mais après, c'est avec Ricardo que j'ai le plus gros passif, du coup c'était compliqué."

Des déclarations qui rejoignent celles de l'ex-candidat des Anges 8, qui a estimé que "ça fait partie du jeu". "Après, on est des grandes personnes, on est capable de dire si on veut partir ou non. Ils nous mettent des difficultés comme dans les épreuves et c'est à nous de faire la part des choses", a-t-il poursuivi.

S'il a renoué avec son ex Fidji durant le tournage de Moundir et les apprentis aventuriers 2, Ricardo ne risque pas de tomber à nouveau sous son charme. En effet, en couple avec Nehuda depuis plus d'un an, il est récemment devenu papa d'une petite fille prénommée Laïa.