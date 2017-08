Ricardo et Nehuda bientôt mariés ? "Elle y pense de plus en plus..."

Vendredi 25 août 2017, Ricardo et Nehuda assistaient au mariage de Manon – demi-finaliste de The Voice 3 (TF1) – et son chéri Hugo, créateur de bijoux parisien. Et il semblerait que cette belle union ait donné quelques idées aux parents de la petite Laïa.

En effet, sur Instagram, en légende d'une photo souvenir de la cérémonie, l'ex-candidat de Moundir et les apprentis aventuriers 2 (W9) fait une révélation inattendue.