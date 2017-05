Ricardo et Nehuda (Les Anges 8), parents heureux et amoureux sur Instagram

Après plusieurs mois d'amour, Ricardo et Nehuda sont devenus parents. En février dernier, le couple accueillait alors la petite Laïa. Peu avant l'annonce de l'heureuse nouvelle, les deux amoureux semblaient se déchirer.

Aujourd'hui, les deux candidats de télé-réalité sont fous l'un de l'autre et n'en finissent plus d'afficher leur amour sur les réseaux sociaux. Ainsi, hier, lundi 8 mai, Ricardo a partagé une photo de lui et de sa chérie Nehuda. "Je t'aime. Trois secondes pour le dire, trois heures pour l'expliquer, une vie entière pour le prouver...", a-t-il écrit. De son côté, la chanteuse a publié un autre cliché avec son amoureux, légendé : "La magie du vrai amour, c'est d'ignorer qu'il puisse finir un jour".