Ricardo et Nehuda, leur bébé blessé : Ce qu'ils risquent face à la justice

En février dernier, Nehuda et Ricardo accueillaient leur premier enfant, une petite fille qu'ils ont prénommée Laïa. Et, quatre mois plus tard, nos confrères du Parisien ont révélé que les deux candidats de télé-réalité, qui se sont rencontrés sur le tournage des Anges 8, étaient visés par une enquête pour violences volontaires à l'encontre du nourrisson. Alors que leur sort sera scellé lundi 10 juillet 2017, à 13h, par la justice, Maître Valérie Duez-Ruff, avocate au barreau de Paris, a évoqué auprès de nos confrères de Public les peines qu'ils encouraient.

Ainsi, comme elle l'a indiqué, les violences sur un mineur de moins de 15 ans sont passibles de vingt ans de réclusion criminelle "lorsqu'elles ont entraîné une infirmité permanente". Dans le cas où elles sont la cause "de blessures graves", la peine encourue est de dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende. Enfin, dans les cas "les moins graves", la justice prévoit cinq ans de prison et amende à hauteur de 75 000 euros.

Toutefois, Ricardo et Nehuda auront la possibilité "d'interjeter appel de la décision du juge des enfants dans un délai de quinze jours suivant sa notification". En attendant le jugement, les jeunes parents ont provisoirement perdu la garde de leur petite Laïa. L'avocate a révélé que le bébé avait pu être confié "à un autre membre de la famille ou au service d'aide sociale à l'enfance".

Pour rappel, une dispute a éclaté tandis que le couple était en voiture dans l'Yonne. Ricardo aurait alors jeté son téléphone portable vers Nehuda, blessant la petite Laïa. Un malencontreux accident, assure le jeune papa. Le bébé souffre de fractures et présente des ecchymoses. Nos confrères de L'Express ont même indiqué que les médecins lui avaient diagnostiqué 45 jours d'interruption totale de travail (ITT).