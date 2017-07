Ricardo et Nehuda violents avec leur bébé ? W9 prend une décision radicale

Ces derniers jours, Ricardo et Nehuda se font discrets. Et pour cause, les deux candidats de télé-réalité sont soupçonnés de violences volontaires sur leur petite Laïa, âgée d'à peine 4 mois. Si la chanteuse s'est éloignée du feu des projecteurs depuis la naissance de sa fille, Ricardo, lui, apparaît actuellement dans Moundir et les apprentis aventuriers 2 sur W9. En plein scandale, la production de l'émission a procédé à quelques changements au montage.

Comme l'ont indiqué nos confrères de Télé Loisirs, le candidat a reçu un message vocal de sa chérie Nehuda pour le féliciter d'être arrivé jusqu'en finale du jeu. Seulement, les propos de la jeune maman ont semble-t-il été coupés afin qu'aucune allusion à la petite Laïa ne soit faite à l'écran. "Coucou mon amour j'ai appris que tu étais en finale. J'espère que tu vas gagner. Je suis très très fière de toi. Je t'aime très très fort", lance alors Nehuda.

Quelques jours plus tôt, la production de Moundir et les apprentis aventuriers 2 avait déjà pris une décision similaire. En effet, comme l'avaient déjà précisé nos confrères, "les excès (sic) de colère de Ricardo, trop fréquents depuis le début de la saison" ont également été supprimés au montage.

Pour rappel, le week-end dernier, la petite Laïa a été blessée au visage après une dispute dans le couple. Ricardo aurait alors jeté son téléphone portable à sa compagne, blessant malencontreusement, assure-t-il, sa fille au visage. Le bébé souffre de fractures et présente des ecchymoses. D'après L'Express, les médecins lui ont diagnostiqué 45 jours d'incapacité totale de travail (ITT). En attendant le jugement – qui aura lieu lundi 10 juillet 2017 à 13h – les jeunes parents ont provisoirement perdu la garde de la petite Laïa.