Ricardo (Les Anges 8) : Papa heureux qui affiche les prouesses de sa fille !

Ricardo est fier d'être papa et il n'hésite pas à le faire savoir sur les réseaux sociaux ! Fin février, le candidat de télé-réalité et sa petite amie Nehuda (Les Anges 8) annonçaient l'arrivée de leur petite Laia et si peu de temps avant l'annonce de l'heureuse nouvelle les deux amoureux semblaient se déchirer, désormais c'est de l'histoire ancienne.

Tatouages en tout genre, photos et autres posts sur les réseaux sociaux, le couple nage dans un immense bonheur depuis la naissance de sa fille. Les heureux parents n'en finissent plus d'afficher leur amour. En effet, le Portugais au caractère bien trempé a partagé une photo des jambes du nouveau-né qu'il n'a pas manqué de commenter : "Ma vie. Elle mesure maintenant cinquante-six centimètres", a-t-il écrit en légende. Ainsi, dans la courte vidéo, on peut entendre le petit ami de Nehuda s'exclamer des progrès de son enfant : "Madame elle bouge déjà les jambes ? C'est une future championne d'athlétisme ça."

Suite à cette nouvelle publication sur Instagram, les followers du futur participant de la saison 2 de Moundir et les apprentis aventuriers prochainement sur W9 n'ont pas manqué de faire savoir que cette attention était très mignonne : "Trop mimi", "Papa gateau lol... Trop trop mignon..." ou encore "Beautiful", a-t-on pu lire.