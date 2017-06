Ricardo (Moundir 2) soupçonné de violences sur sa fille : W9 réagit

Rien ne va plus pour Ricardo et Nehuda. En effet, le couple star de la télé-réalité est soupçonné de violences volontaires sur leur petite Laïa, née il y a quatre mois. Tandis que l'affaire indigne la France entière, et plus particulièrement les téléspectateurs de l'émission Moundir et les apprentis aventuriers 2 dans laquelle apparaît le jeune papa, W9 a semble-t-il tenté de calmer le jeu.

Comme l'ont indiqué nos confrères de Télé Loisirs, la chaîne a "légèrement modifié" le pré-générique du programme. Ainsi, jusqu'à lundi, les téléspectateurs pouvaient entendre Ricardo dire : "Je perds ma femme, je perds ma fille". Une déclaration entendue lors d'un précédent épisode, alors qu'il s'était disputé avec Nehuda par téléphone. Depuis, cette phrase a été supprimée du passage.

Mais la production ne s'est pas arrêtée là. Toujours d'après nos confrères de Télé Loisirs, W9 a décidé de modifier le montage des prochains épisodes en "coupant désormais les excès de colère de Ricardo, trop fréquents depuis le début de la saison".

Rappelons que l'ex-candidat des Anges 8 est loin de faire l'unanimité auprès d'autres participants aux émissions de télé-réalité. En effet, l'an passé, Vivian – révélé dans Secret Story – révélait à NextPlz que le papa de la petite Laïa avait "manqué de respect aux femmes". "Il a déjà frappé des filles en plein tournage", avait-il même ajouté.