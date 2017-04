Ricardo Pinto aminci : Le boyfriend de Nehuda a perdu de nombreux kilos

Douze candidats de télé-réalité – Mélanie (Secret Story 10), Fidji et Martika (La Villa 2), Carla et Jessy (Les Marseillais), Kelly (Ch'tis) pour les filles. Bastien (SS10), Valentin et Kevin (Les Marseillais), Ricardo Pinto et Julien Bert (Les Anges), Neymar (Les princes de l'amour) pour les garçons – se sont envolés pour la Thaïlande afin de participer à l'émission Moundir et les apprentis aventuriers 2 (W9), émission inspirée de Koh-Lanta.

Et qui dit jeu d'aventure dit survie et perte de poids. Ricardo Pinto vient d'ailleurs de publier une photo assez bluffante. Le petit ami de Nehuda, récemment devenu papa, qui a plusieurs fois dévoilé ses pectoraux d'acier sur les réseaux sociaux, a diffusé une vidéo de lui, filmée en Thaïlande, le montrant bien plus mince que d'habitude. Si Ricardo n'a pas perdu du muscle, il a affiché un corps très sec.

D'ailleurs, comme il l'a signalé en légende du post diffusé sur Instagram, il a perdu pas moins de 7 kilos !