Ricardo Pinto (Les Anges 8) : Accablé par Nehuda, le futur papa se défend !

Ricardo Pinto (Les Anges 8 sur NRJ12) a visiblement été très attristé par la prise de parole sans concession de Nehuda. La chanteuse de Paradise a récemment dévoilé publiquement tout le mal qu'elle pensait de son ex-petit ami et futur papa de leur petite Laia... mais aussi de sa mère qui menacerait de "prendre [sa] fille" !

Sur son compte Snapchat, après s'être montré en train de choisir des vêtements pour son futur bébé, sur le site de Versace, le beau gosse de 25 ans a indiqué : "Je n'avais pas l'intention de répondre aux diverses accusations concernant les snap de Nehuda à l'encontre de ma mère et moi, mais ça prend une ampleur quand même. Je pourrais balancer des choses aussi mais je le fais pas. La seule chose que je peux vous dire, c'est que jamais je ne dirai du mal sur elle étant donné qu'elle porte ma fille dans son ventre (et elle le sait bien). Chacun a son avis sur les personnes qu'elles ont suivies à la télé et c'est normal que ce soit toujours les mecs les fautifs lorsqu'il y a une séparation, d'autant plus s'il y a un enfant qui arrive prochainement. Il se dit beaucoup de mal de mes proches, j'encaisserai sans répondre. (...) On ne peut pas combattre le mal par le mal."

Pour rappel, lors de sa colère exprimée sur les réseaux sociaux il y a quelques jours, la starlette enceinte avait lâché : "Entre la grand-mère de mes c******* qui me menace de prendre ma fille et l'autre qui dit tous les trois jours qu'il en a rien à foutre de sa fille et un jour qu'il l'aime. (...) Le chantage de 'Tu accoucheras avec ton nouveau mec, moi, j'en ai rien à foutre d'elle', eh bien, tu vas assumer tes paroles ! (...) J'aurais rêvé qu'elle ait un père, elle en a un, je ne la priverai pas, maintenant, il faut juste assumer ses paroles, faut pas venir faire le père parfait. (...) Heureusement que je ne dis pas tout parce que c'est choquant."

Espérons que les ex-tourtereaux trouveront un terrain d'entente... en privé !