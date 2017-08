Rich Piana est mort à 46 ans : Les mots poignants de sa femme et de sa chérie...

Deux de chute, dans le monde du culturisme américain... Trois jours seulement après le décès du bodybuilder de 26 ans Dallas McCarver, dit "Big Country", compagnon de la star de la WWE Dana Brooke, une autre figure du milieu a disparu : Rich (pour Richard) Piana, qui a notamment été sacré Mr. California au cours de sa carrière, est mort vendredi 25 août 2017 à 46 ans dans un hôpital de Floride.

Figure bien connue du bodybuilding suivie par plus d'un million d'abonnés sur Instagram, Rich Piana était dans le coma depuis trois semaines, suite à un malaise survenu le 10 août tandis qu'il se faisait couper les cheveux chez lui par sa compagne Chanel Jansen. Cette dernière n'avait pu lui faire reprendre connaissance et, admis dans un hôpital voisin, il avait été plongé dans un coma artificiel qui n'a malheureusement pas aidé à son rétablissement.

Et tandis que ses fans s'interrogent sur les circonstances du drame et spéculent sur une possible overdose, alors que Rich Piana était un consommateur avéré de stéroïdes et que de grandes quantités de produit ont été découvertes à son domicile, sa bien-aimée est inconsolable. Sur Instagram, Sara Piana, son épouse dont il était séparé, a publié un message bouleversant suite à la mort de son mari, que le grand public avait pu voir apparaître dans la série Scrubs et qui avait officié comme cascadeur sur le tournage de La Planète des singes de Tim Burton - plus récemment, il avait aussi travaillé avec Hafþór Júlíus Björnsson, colosse de Game of Thrones.

"Je suis en larmes, écrit-elle, au moment où j'écris que @1dayumay [nom du compte Instagram de Rich, NDLR] vient de mourir. Je n'arrive pas à y croire... Je suis si triste qu'il ne s'en soit pas sorti, mon coeur est brisé. Je veux juste te dire MERCI Rich pour m'avoir appris tant de choses sur la vie, bon gré, mal gré. Nous avons connu des hauts et des bas, mais nous avons, c'est certain, passé du bon temps en présence l'un de l'autre tandis que nous nous battions pour sortir ensemble de périodes sombres. Tu as véritablement touché le coeur de beaucoup de gens et tu en as aidé tellement !!! Cela m'a inspiré de bien des manières de voir l'immense impact que tu as eu sur les gens de par le monde. Il y a peu de gens qui savent que lui et moi sommes TOUJOURS légalement mariés à ce jour, n'en déplaise aux rumeurs. Je n'ai RIEN à gagner à le dire mais je veux que tout le monde sache la vérité. Je sais que des gens disent des choses sur les réseaux sociaux, mais, vraiment, je ne suis pas cette "mauvaise" personne que les gens croient que je suis. En fait, j'ai déjà sauvé la vie de Rich une fois, heureusement pour lui que j'étais là à ce moment-là. Rich, j'espère que tu vas mieux maintenant au paradis et que tu t'y trouves en bonne santé, avec le sourire, et que tu dis à tout le monde "ce que c'est qu'être REEL et faire ce que tu as à faire". Repose en paix mon cher époux."