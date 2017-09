Richard Anderson : Mort de l'acteur de "L'homme qui valait trois milliards"

Richard Anderson, l'acteur qui avait incarné le personnage d'Oscar Goldman – l'un des personnages clés des séries L'Homme qui valait trois milliards et Super Jaimie –, est mort jeudi 31 août 2017, à son domicile de Beverly Hills, à Los Angeles, a annoncé son attaché de presse Jonathan Taylor. Il avait 91 ans.

Richard Anderson, qui était né le 8 août 1926 dans le New Jersey, avait rejoint dix ans plus tard la Californie avec ses parents. Étudiant au American Lab à Hollywood, il avait très vite, dès les années 1940, entamé une carrière de comédien, jouant dans plusieurs pièces de théâtre. En 1949, il prend un autre virage en signant avec la MGM un contrat de six ans, pendant lesquels il jouera dans pas moins de 26 films ! L'acteur tournera pour le cinéma toute sa vie, apparaissant dans des longs métrages à chaque décennie. En 1998, il tourne dans Breakout, qui apparaît comme son dernier film. Il est toutefois crédité en 2015 dans un mystérieux film, Blood Trail, qui ne semble pas avoir eu de sortie en salles.

Richard Anderson doit surtout sa notoriété sur le petit écran à son rôle dans L'homme qui valait trois milliards puis son spin-off Super Jamie dans les années 70. Il incarnait Oscar Goldman, le directeur d'une organisation scientifique gouvernementale secrète, patron du personnage principal Colonel Steve Austin (joué par Lee Majors). Il est aussi apparu dans Perry Mason, Arabesque, Dynasty, La croisière s'amuse, Drôles de dames ou encore Le Fugitif.

Richard Anderson avait trois enfants : Deva Anderson, Brooke Anderson, Ashley Anderson.

Thomas Montet