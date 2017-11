Richard Berry : Face à une "Tension extrême", il est conquis

C'est un beau rassemblement auquel on a assisté à Paris le 14 novembre ! C'est dans les nouveaux locaux de la police judiciaire, rue Bastion, que s'est déroulée la remise du 71e prix du polar Quai des Orfèvres 2018. Un rendez-vous incontournable depuis 1946 et, cette année, la récompense est revenue à l'écrivain Sylvain Forge, en présence de Michel Delpuech, préfet de Police, et de l'acteur Richard Berry, parrain de l'événement. Le jury était dirigé par Christian Sainte, le directeur de la Police judiciaire de la préfecture de Police. Le reste du jury était composé d'une vingtaine de membres, personnalités occupant des fonctions ou ayant eu une activité leur permettant de porter un jugement qualifié sur les oeuvres soumises à leur appréciation.

Sylvain Forge, déjà primé par le passé notamment pour Un parfum de soufre, a été salué pour son roman Tension extrême, oeuvre qui porte sur les nouvelles technologies et les cyberattaques qui paralysent la PJ de Nantes : "Alors que les victimes s'accumulent, une jeune commissaire à peine sortie de l'école et son adjointe issue du '36' affrontent ensemble un ennemi invisible. Toutes les polices spécialisées seront mobilisées pour neutraliser la nouvelle menace de la science complice du crime."