Richard Cross naturiste : L'ancien prof de la Star Ac' nu dans le 20h de TF1

On ne s'y attendait pas, Richard Cross, le coach vocal de Popstars (M6) puis de la Star Academy (TF1), a fait une apparition télévisuelle très inattendue lundi 7 août 2017.

En effet, au beau milieu d'un reportage estival du Journal de 20h de TF1 consacré au naturisme, l'ancien répétiteur des L5 et des élèves de la Star Ac' (saisons 5, 6 et 7) est apparu nu comme un ver afin de parler de sa passion pour le mode de vie naturiste.

Celui qui a acheté un chalet dans un camping de l'Essonne il y a maintenant trois ans dans le but de pouvoir vivre nu "les 3/4 de son temps" a expliqué face caméra : "Le fait d'être nu dans la forêt me permet de pouvoir chanter sans embêter personne, ce qui est très commode pour moi et, blague à part, c'est un contact avec les éléments naturels."

Aux dernières nouvelles, Richard Cross prenait la parole en tout début d'année 2017, auprès de Garçon Magazine, pour évoquer sa vie avec le sida. "J'ai été contaminé probablement en 1979, je l'ai compris vers 1983. Et ensuite, pendant près de dix ans, j'ai géré seul ma maladie. Je n'en ai parlé à personne", s'était-il notamment remémoré avant d'avouer avoir déjà songé à mettre fin à ses jours alors que la maladie l'accablait au milieu des années 90, une période aujourd'hui révolue grâce à la trithérapie.